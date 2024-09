Sono iniziati i lavori nelle gallerie di Blevio e Torno per complessivi cinque giorni di possibili disagi sulla Lariana a Como. La prima giornata, ha fatto segnare qualche rallentamento, ma non la temuta paralisi. Sulla strada provinciale fino a venerdì 4 ottobre in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo dalle 8.30 alle 19. Le modifiche viabilistiche sono dovute a interventi di manutenzione e al ripristino degli impianti di illuminazione delle gallerie tra Blevio e Torno. Parlano di disagi nella norma e di una viabilità che, per ora, ha retto i sindaci dei due comuni rispettivamente Alberto Trabucchi e Rino Malacrida.