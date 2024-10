Scontro in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. Questa volta il terreno di battaglia è il Dup, il documento unico di programmazione.

“Ieri all’ordine del giorno c’erano le interrogazioni che, come Partito Democratico, avevamo presentato dopo l’approvazione in Consiglio del Documento Unico di Programma, il documento più importante dell’Amministrazione nel quale viene scritto ciò che si intende fare negli anni a venire. Domande, poste a luglio, strettamente legate alla vita dei cittadini, ma sulle quali il sindaco ha sorvolato, accusandoci di ostruzionismo”, scrivono in una nota i consiglieri comunali del Partito Democratico Patrizia Lissi, Stefano Legnani, Stefano Fanetti ed Eleonora Galli, che attaccano: “Il sindaco scappa dalle domande dei cittadini e, quindi, dalle proprie responsabilità”.

A replicare altrettanto in maniera dura è il sindaco della città Alessandro Rapinese: “Non sono state fatte domande adeguate al Dup – chiarisce il primo cittadino aggiungendo – Non ho tempo da sprecare con il Pd che ancora non si è fatto una ragione della sconfitta elettorale, e al quale do un suggerimento visto che perderanno anche le prossime, di iniziare a prepararsi per viverle in maniera più serena possibile”.