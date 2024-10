Al via la quattordicesima edizione di Orticolario, da domani a domenica 6 ottobre nel parco di Villa Erba, a Cernobbio, sul Lago di Como.

Il titolo della 14esima edizione è “Terrae“, il tema è la “terra”, le piante protagoniste sono quelle per la fitodepurazione. La manifestazione “si propone come un itinerario nella profondità della terra, non quella con la T maiuscola, che gira, maestosa. L’altra, la grande sconosciuta, che sporca, si sbriciola, “è bassa”, fa fare fatica. Orticolario vuole celebrarne l’importanza. Ribadirne la priorità.” Così gli organizzatori.

Tra arte, design, eventi per grandi e piccoli, artigianato artistico, piante rare, insolite e da collezione, saranno quest’anno numerose le novità, tra cui il progetto del Padiglione Centrale, il Gazebo e il progetto nella Piazza del Grande Prato nel parco, e il programma dedicato specificamente ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. E un Ospite d’Onore d’eccezione: Michele De Lucchi, architetto, designer e fondatore di AMDL CIRCLE.

Orticolario si conferma un evento per la cultura del paesaggio, riconosciuto da Regione Lombardia come manifestazione di carattere internazionale, che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo “Amici di Orticolario” che devolve poi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano.

Per tutte le informazioni è a disposizione il sito www.orticolario.it.