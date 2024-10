Il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, viene utilizzato da Ats Insubria per promuovere tutti gli screening. A partire dai martedì della prevenzione, l’8 e il 29 ottobre, rivolti ai lavoratori delle aziende che aderiscono al programma regionale di promozione della salute per conoscere meglio vantaggi e benefici degli screening offerti gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. “Vogliamo sensibilizzare i partecipanti all’adesione – dichiara il direttore generale di Ats Insubria, Salvatore Gioia – in quanto questi programmi ogni anno salvano numerose vite e aumentano la sopravvivenza”.

L’Associazione Palma, in collaborazione con l’ospedale Valduce di Como e Ats Insubria, organizza un incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori dell’utero, della mammella e del colon. L’evento “Screening oncologici: la prevenzione prima di tutto”, aperto a tutta la popolazione, è in programma domani alle 18 all’Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Ferrari a Como, con un confronto aperto tra medici specialisti e cittadini.

Infine, anche Ats Insubria sarà presente a Porta Torre e in piazza Cavour alla manifestazione “La prevenzione in piazza” sabato 5 ottobre dalle 10 alle 16, promossa da Asst Lariana e Comune.

In piazza Cavour dalle 10 alle 13, Ats Insubria promuoverà alcuni momenti di attività fisica, gruppi di cammino e il percorso per diventare walking leader. Sarà attivo anche un punto informativo con gli ortopedici dell’Istituto Clinico Villa Aprica Gruppo San Donato.

Sarà a disposizione dalle 10.30 alle 17.30 il camper del progetto “Senologia al Centro” con lo screening mammografico, per cui sono disponibili ancora alcuni posti. Prenotazioni attraverso il sito “Prenota salute”.