Incidente tra due auto a Longone al Segrino, sulla strada provinciale 41. Un uomo di 91 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese. L’anziano, per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell’auto, scontrandosi con l’altra vettura, condotta da una donna di 26 anni, a sua volta ferita e trasportata in ambulanza all’ospedale di Lecco.

Per i soccorsi è stato inviato anche l’elicottero, che ha trasportato il 91enne a Varese. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Erba hanno messo in sicurezza le auto e la strada.