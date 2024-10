La coda di auto e il traffico deviato sono state le conseguenze di un incidente avvenuto questa mattina tra via Navedano e via Pannilani a Como, arteria che collega il quartiere di Camnago Volta, a due passi dal centro città. Uno schianto che ha visto coinvolto un’auto e un cinghiale. L’automobilista poco prima delle 7.30 stava percorrendo la strada in discesa verso il centro quando all’improvviso si è trovato di fronte l’animale che attraversava. Ha tentato di evitarlo ma comunque l’ha urtato finendo a sua volta fuori contro il guard rail con una ruota bloccata. Fortunatamente l’uomo alla guida, un 50enne residente nel Triangolo Lariano, non è rimasto ferito ma la vettura è rimasta bloccata fino all’arrivo del carroattrezzi. L’animale, da circa mezzo quintale, è riuscito a scappare.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona in piena ora di punta. I rilievi dello schianto affidati alla polizia provinciale, competente in questi casi, mentre a in supporto per la viabilità sono arrivati gli agenti della polizia locale. Per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza il traffico è stato deviato lungo la via Rienza.

“Non ci sorprende trovare un cinghiale in quel punto, a poca distanza abbiamo un corridoio ecologico nel quale non è difficile trovarli in transito scendendo da Ponzate – ha spiegato il comandante della polizia provinciale, Marco Testa, l’auto ha fatto manovra per cercare di evitare l’impatto ma il fondo scivoloso non ha aiutato. In questa stagione c’è un nomadismo marcato e i gruppi si spostano in cerca di cibo”.



“Registriamo incidenti di continuo in provincia di Como che coinvolgono animali selvatici, l’ultimo pochi giorni fa nel Canturino sempre a causa di un cinghiale – aggiunge – Al momento una delle zone più colpite è l’Olgiatese per le vaste aree verdi a ridosso di una rete stradale sviluppata. Bisogna prestare massima attenzione”.