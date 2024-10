Intervento dei vigili del fuoco questa mattina poco prima delle 11.30 circa per un incidente sull’autostrada A9 in direzione sud Milano prima dell’uscita di Turate.

Coinvolta una automobile rimasta incastrata sotto ad un camion. L’uomo alla guida, 36enne, ha riportato ferite di media gravità ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Oltre ai soccorritori sul luogo dell’incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi oltre agli operatori della società Autostrade per l’Italia per la viabilità e il ripristino della carreggiata.