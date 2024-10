Si svolgeranno per la seconda volta all’aeroporto di Lodrino “Le Porte aperte” della polizia cantonale, giunte alla terza edizione. La giornata, in programma sabato 5 ottobre, mostrerà le molteplici attività che contraddistinguono l’agire quotidiano del Corpo per la sicurezza del Canton Ticino.

L’evento inizierà alle 9, mentre alle 10.30 sono previste le prime dimostrazioni del Reparto interventi speciali (RIS) e del Mantenimento d’ordine (MO). La parte ufficiale è in programma alle 13.30 con il saluto delle autorità. Alle 14 si potrà nuovamente assistere alle dimostrazioni. La manifestazione terminerà alle 17.