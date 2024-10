Torna il festival «ONde LARIANE Festival di cultura e creatività», rassegna inaugurata nell’autunno dello scorso anno in Centrolago e a Como, organizzata dalla Libera Associazione Culturale Casa Brenna Tosatto e curata da Roberta Bernasconi e Giorgio Gandola.

La seconda edizione del festival ONde LARIANE si concentra sul tema “Destinazione FUTURO. Oltre l’orizzonte dell’Italia e del mondo, fra paure e speranze”: il Lario, con le sue onde simbolo di trasformazione e rinascita, diventa – nei due fine settimana centrali del mese di ottobre – il palcoscenico ideale per esplorare le sfide e le opportunità del futuro. Attraverso una serie di incontri che spaziano dalla cultura all’arte, dalla scienza alla tecnologia, la manifestazione propone e stimola riflessioni sui cambiamenti sociali, digitali e globali, con un appuntamento conclusivo dedicato agli studenti. Grazie alla presenza di personalità di spicco che si alternano per offrire nuove prospettive su temi di attualità, ONde LARIANE si configura come punto di incontro e dialogo per tutti, anche per le nuove generazioni, per aiutarle ad affrontare con consapevolezza i “riti di passaggio” di una società in evoluzione.

La manifestazione si snoda fuori dal momento di alta stagione turistica, e si articola in luoghi che esaltano il Lario: Tremezzina, Menaggio, Gravedona, Bellagio, a cui si affianca il capoluogo di Como. Alla varietà di spazi, si abbina quella di approcci e formati: un impegno degli organizzatori verso la valorizzazione del territorio dei due rami del lago e delle sue ricchezze culturali e naturali.

primo appuntamento il 12 ottobre a Ossuccio con l'evento "Puzzle d'Arte", curato da Marina Taroni,

