Una nuova pesante tegola si abbatte sul cantiere per la Variante della Tremezzina. Due dirigenti dell’Anas sarebbero indagati per corruzione. Sarebbero accusati di aver incassato – secondo le prime risultanze delle indagini – denaro per il maxi appalto delle opere sulla statale Regina. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa, in cui si legge che ammonterebbe a “quasi 846mila euro la cifra della presunta tangente versata tra il 2018 e il 2021 a due dirigenti Anas, uno dei quali ancora manager della società che gestisce la rete stradale nazionale, dal Consorzio Stabile Sis Società consortile per azioni, per l’appalto per i lavori sulla SS 340 “Regina”- Variante Tremezzina che interessa alcune località sul Lago di Como.”