Caffè e dose di cocaina. Blitz della polizia in un bar a Tavernola gestito da una coppia di fidanzati. Arrestata una 27enne comasca residente a Monte Olimpino, denunciato a piede libero il compagno, 29enne di origini albanesi residente a pochi passi dal locale.

Gli investigatori della squadra mobile di Como, da qualche settimana avevano notato un insolito viavai di persone che entravano e uscivano velocemente dal bar. Sospettando un’attività di spaccio, hanno effettuato controlli mirati, documentato le frequentazioni fino a raccogliere le prove della presunta attività illecita della coppia di fidanzati, gestori del bar.

E’ dunque scattato il blitz. Durante il controllo, nel locale era presente solamente la 27enne. Il fidanzato è stato chiamato dagli agenti per partecipare alla perquisizione. Con la polizia è intervenuta anche l’unità cinofila della guardia di finanza. Il cane antidroga Aran ha individuato uno scaffale nel retro del bar, dove all’interno di una scatola di cartone sono stati rinvenuti 23 involucri termosaldati con del cellophane bianco, contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 14 grammi. Un ulteriore involucro da mezzo grammo era invece nascosto dalla 27enne, arrestata per spaccio. Denunciato il fidanzato.