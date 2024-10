Como sconfitto nella trasferta di Napoli. Nell’anticipo del settimo turno di serie A allo stadio Maradona la squadra partenopea si è imposta per 3-1. Match iniziato male per gli ospiti, con il Napoli avanti dopo 25” : Scott McTominay riceve su azione in verticale di Lukaku. Controllo del centrocampista e conclusione potente che finisce alle spalle del portiere. Il Como però non si arrende, prima colpisce un palo con Nico Paz e poi raggiunge il pari al 44′ con una rasoiata di Gabriel Strefezza.

Prestazione autorevole dei lariani nella prima parte, con la squadra di Cesc Fabregas che però non si ripete nella seconda. Al 51′ l’episodio che dà la svolta definitiva. Sergi Roberto perde palla al limite della propria area su pressione di Oliveira, la sfera arriva a Lukaku che controlla con il corpo, poi arriva di nuovo Oliveira che anticipa il difensore e viene steso. Rigore che al 53′ viene realizzato da Romero Lukaku. All’88’ la rete del definitivo 3-1 per i campani: recupero di Lobotka che serve in verticale la palla a Lukaku. Il belga spalle alla porta, protegge la sfera e serve sulla corsa Neres. Controllo orientato e palla alle spalle del portiere del Como Audero.

Dopo le vittorie con Atalanta e Verona va dunque in archivio la gara dello stadio Maradona. Ora il campionato si ferma per consentire le sfide delle Nazionali. Alla ripresa il Como è atteso dalla gara interna contro il Parma. Appuntamento sabato 19 ottobre allo stadio Sinigaglia con fischio d’inizio alle 15.

In classifica il Napoli – in attesa delle prossime gare – consolida il primato a quota 16 punti a +4 dalla Juventus e a +5 da Milan, Inter e Torino. Il Como rimane fermo a 8 al decimo posto. La settima giornata prosegue questa sera con il derby veneto tra Verona e Venezia.