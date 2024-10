Intervento urgente alle 22:15 di ieri sera da parte di una squadra dei vigili del fuoco di del distaccamento di Appiano Gentile in via del Vecchio forno nel comune di Valmorea. Auto in fiamme all’interno del parcheggio di un supermercato. Il proprietario del mezzo non era presente. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio