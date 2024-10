Incidente ad Albavilla ieri sera poco prima delle 23 in via Brianza. Per cause ancora da chiarire un’auto è finita fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba.

Ferita una donna di 71 anni che è stata trasportata in codice giallo – media gravità – all’ospedale di Erba.