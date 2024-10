Al supermercato per rubare e con la droga nascosta negli slip, arrestato dalla polizia un 21enne marocchino, irregolare in Italia. L’addetto alla sicurezza dell’Esselunga di Camerlata ha notato il giovane aggirarsi tra gli scaffali in modo sospetto e poi provare ad uscire senza pagare.

L’addetto all’antitaccheggio ha fermato il 21enne e ha accertato che aveva rubato merce per 400 euro, nascondendola in parte tra i vestiti e in parte in un sacco giallo che aveva con sé. E’ stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al supermercato sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato.

Una volta raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza, i poliziotti hanno restituito la merce ai legittimi proprietari. Hanno poi effettuato un controllo del 21enne e hanno scoperto, nascosta negli slip, una dose di hashish da un grammo e mezzo e 7 blister di un farmaco che contiene benzodiazepina e per il quale è necessaria specifica ricetta medica, che il 21enne non aveva.

Portato in questura, il marocchino è stato arrestato per furto aggravato e sanzionato amministrativamente per il possesso della droga.