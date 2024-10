Scenari interamente milanesi, ma con un excursus a Bellagio, per “Ricomincio da Taaac”, secondo film de “Il Milanese Imbruttito”, uscito in questi giorni a tre anni dal grande successo di “Mollo tutto e apro un chiringuito”. L’iconico “Signor Imbruttito” (Germano Lanzoni) in questa circostanza perde lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità; per sbarcare il lunario, si ritroverà a fare il rider e altri lavori umili che da sempre ha disprezzato e dileggiato.

“Ricomincio da Taaac” è un film prodotto da Giovanni Cova per Qmi, Ramaya Productions e Medusa Film in collaborazione con Prime Video. Nel cast, oltre a Germano Lanzoni, Brenda Lodigiani, Paolo Calabresi, Claudio Bisio, Laura Locatelli, Leonardo Uslengo, Valerio Airò Rochelmeyer, Renato Avallone, Raul Cremona, Francesco Mandelli e Maurizio Bousso.

Come detto, la storia è prevalentemente milanese, con immagini del centro, dei Navigli e dell’Abbazia di Chiaravalle. Ma una delle scene più importanti si svolge a Bellagio, sul Lago di Como, al Grand Hotel Villa Serbelloni. Prima dell’arrivo in albergo, non manca una sempre affascinante panoramica del Lario.