Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi alle 11.15 a Fenegrò. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Un impatto frontale mentre le vetture percorrevano la via Como.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco di Lomazzo e Appiano Gentile. Ferite le due donne a bordo delle auto, 24 e 53 anni, trasportate una al Sant’Anna e una all’ospedale di Tradate. Fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.