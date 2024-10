Lavori per completare le fondazioni delle paratie sul lungolago di Como. Per consentire l’intervento degli operai incaricati, una corsia di marcia sarà chiusa al traffico per tre ore al giorno dal 14 ottobre fino al 15 novembre. Un mese con la sede stradale parzialmente ridotta e possibili ripercussioni sul traffico.

Il dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Como Luca Noseda ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della corsia del lungolago a ridosso del marciapiede da piazza Cavour fino a via Cavallotti. Salvo imprevisti, lo stop al traffico dovrebbe essere limitato a 3 ore al giorno. Il Comune ha chiesto di evitare la chiusura nelle ore di maggiore traffico, tra le 7.30 e le 9 e tra le 16.30 e le 19. La carreggiata sarà dunque ristretta tra le 9 e le 12 oppure tra le 13 e le 16.

I lavori previsti riguardano il completamento delle fondazioni delle barriere a pacchetto, le paratie antiesondazione a scomparsa, sistemate in appositi vani e pronte a essere installate in caso di necessità. Le paratie mobili sono state proprio recentemente montate sul lungolago per interventi di sistemazione e manutenzione.

L’azienda incaricata, come previsto dall’ordinanza del Comune, dovrà predisporre la segnaletica necessaria ad indicare le limitazioni al traffico, la chiusura del marciapiede e la deviazione dei pedoni sul tratto opposto per la durata dei lavori. Con questo ulteriore passaggio, dovrebbe poi avvicinarsi la chiusura definitiva del cantiere infinito delle paratie, anche se al momento non sono arrivate indicazioni certe sulla possibile data della fine dei lavori.