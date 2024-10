Un incidente stradale nel pomeriggio a Cantù, poco dopo le 17, ha coinvolto sette persone, tra le quali una bambina di 6 anni. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate in via XXIV Maggio. I soccorsi, con due ambulanze del 118, si sono mobilitati in codice giallo, che indica media gravità, ma fortunatamente le condizioni dei feriti si sarebbero rivelate meno gravi di quanto si pensasse inizialmente e l’intervento si è concluso in codice verde.