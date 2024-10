Dovrebbero partire domani sera, secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, i lavori di asfaltatura in via Regina Teodolinda a Como che inizialmente sarebbero dovuti partire lo scorso 23 settembre. A causa del meteo incerto e per un ritardo dell’impresa legato ad un altro cantiere l’intervento è stato rinviato a domani, lunedì 7 ottobre. I cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata questa ultima settimana sono stati girati e nella zona gli automobilisti hanno potuto parcheggiare. Dal comune di Como hanno fatto sapere che i lavori, come detto, inizieranno domani e dureranno 5 giorni (come da previsione iniziale). La chiusura della strada è prevista in orario notturno.

L’area interessata dai lavori è quella che va dalla basilica di Sant’Abbondio fino al cimitero Monumentale e alla zona dell’ex supermercato.

Al termine del cantiere, le vecchie strisce blu, come previsto dal nuovo piano della sosta del Comune di Como, dovrebbero essere trasformare in strisce bianche.

Resta sempre però l’incognita maltempo, visto che per i prossimi giorni gli esperti meteorologi prevedono pioggia.