Cade nel lago e ora rischia la vita. Il fatto è accaduto ieri a Brissago, in Canton Ticino, località affacciata sul Lago Maggiore. Una 74enne tedesca stava passeggiando sul lungolago. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, si è fermata e si è appoggiata a un cancelletto di una ringhiera che si è aperto, facendola cadere nel lago da un’altezza di circa tre metri. La donna è stata poi soccorsa da un passante.

A seguito della caduta, la 74enne ha riportato una ferita alla testa, per poi essere colta da malore cardiaco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure alla donna tedesca – che versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita – l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.