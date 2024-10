Il Settore Lavoro della Provincia di Como sta cercando orientatori da inserire all’interno del proprio organico.

Sono già aperte le iscrizioni (che si chiuderanno venerdì 11 ottobre alle ore 15.00) per presentare domanda e partecipare al concorso che si terrà entro la fine dell’anno.

Il concorso si articolerà in due prove, scritta e orale.

Le figure selezionate saranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato per poi essere inserite all’interno di uno dei 5 centri per l’Impiego della Provincia (Como, Appiano Gentile, Cantù, Erba, Menaggio) o del Collocamento Mirato di Via Volta a Como.

L’importanza di potenziare i Centri per l’Impiego emerge chiaramente dalle parole del dirigente del settore: “I nostri centri accolgono ogni giorno decine di persone in cerca di lavoro o formazione. Il nostro compito è quello di aiutarle anche attraverso un percorso di orientamento tra le proposte che il territorio può offrire loro – afferma Fabio Chindamo – Potenziare il nostro organico con figure che sappiano guidare i nostri utenti offrendo loro tutto il supporto di cui hanno bisogno è l’obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo scelto di bandire questo ulteriore concorso.”.

Per ulteriori informazioni, e per consultare i requisiti di accesso al concorso, è possibile scaricare il bando attraverso la pagina dedicata del sito della Provincia di Como https://www.provincia.como.it/-/2024.09-con-bando-per-n.-4-funzionari-orientamento-lavoro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale del Reclutamento “InPA”, all’indirizzo web https://www.inpa.gov.it / , previa registrazione al portale.