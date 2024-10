Lunedì mattina difficile per gli automobilisti comaschi alle prese con una lunga coda che da via Napoleona ha quasi raggiunto piazza Camerlata. Una volta arrivati all’altezza della svolta di via Pastrengo si è notata la presenza di una pattuglia della polizia locale a incolonnare i veicoli lungo la seconda corsia perché sulla prima era in corso un intervento di ripristino. Probabilmente un mezzo aveva perso del liquido sulla carreggiata, presumibilmente olio vista la sabbia che è stata utilizzata, ed è stato necessario mettere in sicurezza il tratto.