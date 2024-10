Un 28enne somalo, già noto alla giustizia, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato con le accuse di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero per ubriachezza molesta, lesioni personali e violazioni della legge sugli stranieri.

Una volante è intervenuta intorno alle 19.30 di ieri sera alla mensa di solidarietà di via Don Guanella, dove era stata segnalata una lite tra due persone.

All’arrivo, i poliziotti hanno trovato il 28enne in evidente stato di alterazione. Il giovane avrebbe iniziato ad inveire contro gli agenti, che sono riusciti comunque a farlo salire nell’auto di servizio per portarlo in questura. Durante il trasporto, però, non si è fermata la violenza dell’uomo, che ha danneggiato alcune parti del veicolo.

Una seconda volante ha raccolto nel frattempo le dichiarazioni della persona aggredita, un marocchino di 28 anni, e le testimonianze dei presenti alla lite e una volta formalizzata la denuncia di aggressione e identificato il 28enne, i poliziotti lo hanno arrestato.