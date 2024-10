Tre attività commerciali sospese per aver impiegato complessivamente 8 lavoratori in nero, 7 italiani e un egiziano. È il risultato dei controlli del comando della guardia di finanza di Como nei comuni di Rovellasca, Turate e Cernobbio, soprattutto nel fine settimana. Per tutti gli esercizi commerciali è stato richiesto, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti risultava impiegato in nero.

Nel corso dei controlli, sono stati elevati 10 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi, 3 per omessa manutenzione del registratore di cassa, uno per mancata installazione del registratore telematico, uno per omessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e due per mancato pagamento del canone Rai.