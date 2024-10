Le stelle del ciclismo al via del “Lombardia” 2024. L’ultima classica monumento dell’anno, sabato 12 ottobre è pronta a celebrare la sua 118edizione. Saranno 252 i km in programma, con partenza da Bergamo e arrivo – per la 38esima volta nella storia – a Como. Il lungolago – orario previsto, poco dopo le 16.30 – torna dunque a ospitare il traguardo due anni dopo il secondo dei tre successi consecutivi di Tadej Pogacar.

Lo sloveno, laureatosi campione del mondo otto giorni fa a Zurigo, sarà al via anche dell’edizione 2024: Pogacar è alla ricerca del poker che gli consentirebbe di eguagliare Fausto Coppi, unico corridore nella storia a vincere quattro edizioni del Giro di Lombardia di fila, dal 1946 al 1949. I principali sfidanti saranno Remco Evenepoel, forte dei suoi nove successi stagionali tra cui spiccano due ori olimpici e l’oro mondiale nella cronometro, e Primoz Roglic, terzo classificato nel 2023 e recentemente vincitore della Vuelta a España.

Numerosi gli outsider di valore attesi al via. Si va da Enric Mas, secondo nel 2022, a Andrea Bagioli, capace di ottenere lo stesso piazzamento dodici mesi fa a Bergamo. La piazza d’onore è stato anche il miglior risultato raccolto da Julian Alaphilippe nel 2017, mentre il Team Visma | Lease a Bike andrà alla ricerca di un risultato importante con Matteo Jorgenson. Altri nomi da segnalare, oltre a due ex vincitori come Bauke Mollema (2019) e Jakob Fulglsang (2020), sono quelli di Richard Carapaz, Simon Yates, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, e Romain Bardet. Previsto l’esordio nella prova del vincitore dell’Amstel Gold Race, nonchè oro olimpico nella Mountain Bike a Parigi 2024, Thomas Pidcock.

Unico comasco al via, Lorenzo Fortunato, bolognese di origine che dopo il recente matrimonio si è stabilito a Erba. In lizza, in quella che sarà l’ultima sua corsa della carriera, anche Dario Cataldo, vincitore della tappa di Como al Giro d’Italia 2019. Altri italiani di spicco, Diego Ulissi, Simone Velasco, Marco Frigo, Davide Formolo, Mattia Cattaneo (secondo a Como nella frazione della “Corsa rosa” vinta da Cataldo), Gianni Moscon, Domenico Pozzovivo e Filippo Zana.

Lo sloveno Primoz Roglic