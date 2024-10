Sono 83 gli iscritti al Rally Aci Como Villa d’Este. La gara è in programma il prossimo fine settimana, con partenza da Erba, a Lariofiere – sabato alle 18 – e arrivo a Como in piazza Cavour – domenica alle 16.30.

In mezzo otto prove speciali. Sabato sera i passaggi nel Triangolo Lariano sui tratti Pian del Tivano e Bellagio. Domenica ci si sposterà invece nelle Valli Intelvi e Cavargna.

La gara 2024 è stata disegnata con orari ben mirati per evitare la contemporaneità con il Giro di Lombardia di ciclismo che si disputa il giorno 12 e l’omonima Gran Fondo, prevista per il 13. La corsa automobilistica è valida per Trofeo Italiano Rally, Coppa Nazionale di Zona e Lombardia Rallycup.

Come da tradizione consolidata negli ultimi anni, Espansione Tv seguirà le fasi salienti dell’evento in diretta. Al sabato partenza e riordino a Lariofiere a Erba; appuntamento, quindi dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21.

Alla domenica verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Cavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour. Espansione Tv sarà in diretta dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

In occasione dell’edizione 2024 del rally, Aci Como propone anche due iniziative collaterali a Erba, a partire dall’inaugurazione di colonnine per vetture elettriche in via Adua. Venerdì 11 ottobre, inoltre, a Lariofiere è stato previsto un evento dedicato agli studenti e alla sicurezza stradale con parti teoriche e pratiche e test di guida con gli istruttori Aci della pista di Vallelunga.