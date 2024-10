Un elenco iscritti di alta qualità, di tutto rispetto, con piloti che in passato hanno già vinto sul Lario e in altre competizioni del territorio lombardo, oltre che nazionali e internazionali. Non mancano equipaggi dall’estero, dalla vicina Svizzera, dalla Polonia e dalla Turchia.

Si annuncia un Rally Aci Como Trofeo Villa d’Este di lusso, con una sfida di grande livello agonistico. La gara è in programma il prossimo weekend, con partenza da Lariofiere sabato alle 18 e arrivo il giorno dopo in piazza Cavour a Como alle 16.30. In mezzo otto prove speciali distribuite fra Triangolo Lariano – sabato sera con passaggi in notturna – e, domenica, Val Cavargna e Valle Intelvi.

La lista dei partenti è ufficiale. Tra i nomi importanti che hanno dato la loro adesione e sono pronti a lottare per il podio, Giuseppe Testa, il nove volte vincitore Corrado Fontana, Simone Miele, Marco Silva, Luca Rossetti, Alessandro Re, Andrea Spataro, Roberto Vescovi, Paolo Menegatti. E poi tanti piloti di casa pronto a lottare per un piazzamento importante come Marco Roncoroni, Gianluca Luchi, Marco Leoni, Maurizio Mauri, Pietro Porro e Alex Vittalini. In totale 83 equipaggi.

La corsa automobilistica è valida per Trofeo Italiano Rally, Coppa Nazionale di Zona e Lombardia Rallycup.

Come da tradizione consolidata negli ultimi anni, Espansione Tv seguirà le fasi salienti dell’evento in diretta. Al sabato partenza e riordino a Lariofiere a Erba; appuntamento, quindi dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21.

Alla domenica verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Cavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour. Espansione Tv sarà in diretta dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

QUI il collegamento con il sito del Rally Aci Como Villa d’Este e la pagina con l’elenco iscritti completo