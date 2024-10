Maxi-squalifica della Fifa per l’ex giocatore del Como Marco Curto, ora al Cesena. La sanzione è di 10 giornate – ridotte a cinque – per “comportamento inappropriato” e razzista nei confronti del sudcoreano Hee-Chan Hwang. Il fatto risale alla scorsa estate, in occasione della sfida a Marbella tra gli azzurri e il Wolverhampton. Il 25enne difensore del Cesena dovrà prestare lavori sociali e seguire corsi di formazione in una associazione che sarà indicata indicata dalla stessa Fifa.

Nel corso del match, Curto avrebbe insultato Hwang al punto da scatenare una rissa in campo con i calciatori della formazione inglese. “Non starlo a sentire. Si sente Jackie Chan”, sarebbe una delle parole che Curto avrebbe utilizzato rivolgendosi ai propri compagni per riferirsi all’attaccante coreano. Dopo l’amichevole, il club britannico aveva presentato una protesta ufficiale alla Uefa, al pari della Federazione coreana. La Fifa ha aperto una istruttoria che è terminata con la pesante sanzione.