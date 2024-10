In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, questa mattina davanti a Porta Torre a Como mezzi e uomini hanno mostrato la loro attività quotidiana di soccorso davanti ai cittadini e a numerosi studenti delle scuole comasche, per l’occasione in uscita didattica. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere da vicino le componenti del sistema di protezione civile e di soccorso alla popolazione, approfondendo l’importanza della prevenzione e della sicurezza grazie ai numerosi stand dimostrativi allestiti lungo le mura cittadine. Presenti davanti a Porta Torre anche i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.