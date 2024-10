Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Carate Urio, sulla strada statale Regina. Tre auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la strada. Ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.