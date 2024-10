Uffici aperti solo su appuntamento alla motorizzazione di Como e disagi per gli utenti, che arrivano nella sede di via Tentorio e trovano l’accesso sbarrato e un cartello con gli indirizzi di posta elettronica e le indicazioni per chiedere di fissare una data per accedere ai servizi. I problemi sono legati al trasferimento nella nuova sede, che dovrebbe essere attiva dal 16 ottobre prossimo.

Il trasloco della motorizzazione dalla sede attuale di via Tentorio alla nuova palazzina nella ex aula bunker, a poca distanza dal carcere del Bassone, sta creando disagi soprattutto per gli utenti privati. Se le autoscuole e le agenzie di pratiche auto infatti sono costantemente informate sulla situazione e hanno un accesso diretto agli avvisi e alle notizie pubblicate dagli uffici, i cittadini che hanno bisogno di rivolgersi personalmente alla motorizzazione in genere si presentano direttamente in sede e solo al momento dell’arrivo si accorgono di non potere accedere agli sportelli. Per fissare un appuntamento è necessario scrivere una mail agli indirizzi indicati. Gli sportelli saranno chiusi e non saranno fissati incontri dal 16 al 25 ottobre, nella fase clou del passaggio degli uffici e del personale nei nuovi spazi di via al Bassone.

Per le operazioni di trasloco, tutte le attività hanno subito variazioni, con ripercussioni dirette per gli utenti. Per la patente dell’auto, per la prova pratica è previsto comunque come riferimento il piazzale dell’attuale sede, mentre per gli esami teorici, in attesa della disponibilità della nuova aula, le prove sono spostate nella sede di Lecco. Per l’esame della moto invece, è stata individuata come sede temporanea per le prove pratiche Lariofiere a Erba.

La riorganizzazione delle attività resterà in vigore fino al completo allestimento della nuova sede della motorizzazione. L’avvio delle attività negli spazi di via al Bassone, salvo imprevisti è fissato per il 16 ottobre, ma sarà necessario poi attendere il completamento dei collegamenti telefonici e informatici negli uffici e, nei piazzali esterni, degli interventi per la segnaletica e per la messa in sicurezza degli spazi per le prove tecniche e pratiche.