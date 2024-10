Una netta vittoria contro una squadra che lotterà per il primato. La “prima” casalinga è stata decisamente positiva per Cantù. Coach Nicola Brienza, tecnico della formazione brianzola, alla fine della gara contro Brindisi si è detto soddisfatto. “Sono molto contento della partita e per i ragazzi – ha commentato dopo il match – I miei giocatori hanno interpretato molto bene la partita. Voglio sottolineare la prestazione del primo quarto, con quei 5-6 minuti iniziali in cui, al netto di un paio di palle perse, abbiamo messo in campo una grande intensità e siamo riusciti a dare la linea che volevamo alla gara. Questo tipo di imprinting – ha aggiunto – ci ha poi permesso di correre di più, trovare dei bei canestri nel primo tempo, e creare quel gap che poi ci ha consentito di controllare il secondo tempo. Dobbiamo goderci questa bella vittoria davanti al nostro pubblico, poi dovremo resettare tutto e tornare concentrati perché domenica ci aspetta Torino e dovremo farci trovare pronti”.