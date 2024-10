Il sedicente maresciallo dei carabinieri e il falso operatore del gas. Copione classico e tentativi di truffa senza sosta sul territorio comasco. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno scoperto e denunciato un 30enne residente a Napoli, fermato dopo che aveva cercato di raggirare una coppia di anziani. La società Acinque intanto denuncia un aumento delle telefonate fraudolente agli utenti e corre ai ripari con interventi mirati.

La tentata truffa del finto maresciallo è stata smascherata a Cermenate. Una coppia di anziani è stata chiamata dal sedicente carabiniere, che ha spiegato che il figlio dei due anziani aveva investito una persona ed era trattenuto in caserma in stato di fermo. La conversazione è proseguita con la richiesta di un risarcimento di 8800 euro, concordato con la famiglia della vittima dell’incidente, o con la consegna dell’equivalente in oro o preziosi. La somma sarebbe stata ritirato da un avvocato direttamente a casa della coppia.

Gli anziani coniugi non sono caduti nel raggiro e hanno avuto la prontezza di avvisare subito i carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti mentre il finto avvocato, risultato essere un 30enne di Napoli senza precedenti, suonava con insistenza al campanello delle vittime.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per il tentativo di truffa. I carabinieri gli hanno trovato anche una fede nuziale, risultata di proprietà di una donna di 89 anni della provincia di Verbania, recentemente truffata. Il 30enne è stato quindi accusato anche di ricettazione.

Allerta truffe anche del finto operatore del gas. Il Gruppo Acinque mette in guardia i clienti visto l’aumento delle telefonate fraudolente. “Nelle scorse settimane, è stato segnalato un numero elevato e crescente di chiamate fraudolente ai danni dei clienti – denuncia la società – Ignoti, spacciandosi per operatori di Acinque, propongono di passare ad altro fornitore con il pretesto di un aumento tariffario, una scadenza di contratto piuttosto che di una finta cessazione della fornitura. Non è certo la modalità di ingaggio di Acinque, che impronta la propria attività proprio sulla trasparenza della proposta commerciale e non cambia condizioni contrattuali con una telefonata”.

Per tutelare i clienti, l’azienda ha messo a punto uno strumento mirato, disponibile su www.acinque.it/chiamate-sospette, con cui accertare in modo puntuale l’affidabilità della chiamata verificando se chi sta telefondando sia davvero un operatore Acinque.