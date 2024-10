“I nostri cittadini non possono continuare a subire i disagi che quotidianamente si verificano sulla nostra rete. Sono assolutamente indignato da questa situazione”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si schiera con i pendolari che ogni giorno utilizzano il treno e subiscono i continui disagi, che hanno reso il mese di settembre “disastroso”, secondo le parole dello stesso assessore ai Trasporti Franco Lucente. Ritardi e cancellazioni ormai quotidiani hanno portato assessore e governatore a convocare per questa mattina a Palazzo Lombardia i vertici di FerrovieNord, Trenord e Rfi. Le responsabilità di continui guasti e problemi tecnici sarebbero, secondo il governatore, del gestore della rete, Rfi.

Gli interventi annunciati nel 2019 da Rfi per la riqualificazione della rete ferroviaria sarebbero stati realizzati in questi anni soltanto in minima parte.

La riunione si è conclusa con la formale richiesta avanzata da Regione Lombardia ai rappresentanti di FerrovieNord, RFI e Trenord di calendarizzare un nuovo incontro in tempi brevi per analizzare le soluzioni proposte e migliorare i servizi offerti ai cittadini.