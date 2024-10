Una valigia abbandonata in piazza Duomo a Como ha fatto scattare un allarme bomba. Sono intervenuti i carabinieri. L’area in cui è stato depositato il trolley, lasciato accanto a un cestino dei rifiuti, è stata transennata e presidiata ed è stato chiesto l’intervento degli artificieri. In piazza Duomo, in via precauzionale sono stati inviati anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. Per permettere l’intervento degli specialisti in sicurezza, sono stati evacuati temporaneamente negozi, attività e abitazioni a ridosso dell’area in cui è stata lasciata la valigia sospetta.

La squadra degli artificieri dei carabinieri ha utilizzato il robottino in grado di effettuare una prima ispezione e analisi dell’oggetto sospetto. Il trolley è stato poi fatto brillare. La valigia conteneva oggetti personali con ogni probabilità di un viaggiatore, che potrebbe averla dimenticata oppure abbandonata proprio con l’intento di buttarla via.

Nel trolley non c’erano oggetti pericolosi o sospetti. L’allarme è rientrato. Ulteriori accertamenti dei carabinieri.