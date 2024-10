Il gran giorno è arrivato. Andrea Colombo questa sera alle 20.45 a Wembley dirigerà la partita Inghilterra-Grecia, valida per la Nations League. Una grande soddisfazione per l’arbitro lariano, promosso internazionale nel dicembre del 2023.

Al suo fianco, in tribuna, hanno deciso di essere presenti anche gli altri due arbitri comaschi che prima di lui hanno diretto partite in serie A, Emilio Ostinelli e Luca Marelli. Entrambi non hanno voluto mancare ad un appuntamento storico, sia per Colombo, sia per la sezione Aia cittadina. Emilio Ostinelli è l’attuale presidente dell’Associazione arbitri lombarda, Luca Marelli è un apprezzato e autorevole commentatore televisivo delle vicende arbitrali.