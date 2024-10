Casette non registrate al catasto. Quasi 600 alloggi per turisti in un camping sul lago di Lugano irregolari, secondo quanto accertato dalla squadra navale della guardia di finanza, che ha contestato tasse evase, solo per i tributi locali degli ultimi 5 anni, per un totale di 750mila euro.

I controlli sono stati effettuati dal reparto navale delle fiamme gialle di Como al Camping International di Porlezza. La guardia di finanza ha accertato presunte irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 583 unità abitative, in un’area di circa 110mila metri quadrati.

Il proprietario della struttura turistica è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate ed è stato avviato l’iter per le sanzioni e la regolarizzazione della situazione urbanistica. Contestata anche l’evasione dei tributi locali, anche ai proprietari delle singole unità abitative. Solo negli ultimi cinque anni, l’Imu non versata ammonta a 750mila euro.

“Queste somme – evidenzia la guardia di finanza – se incassate, avrebbero permesso all’ente pubblico di offrire servizi migliori alla collettività. L’evasione fiscale costituisce un ostacolo allo sviluppo economico, distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi d’intervento a favore delle fasce sociali più deboli”.