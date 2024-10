“Nonno ascoltami! – La prevenzione in piazza”: l’iniziativa è stata presentata a Palazzo Cernezzi. L’evento è in programma domenica 13 ottobre in piazza San Fedele a Como, con il patrocinio del Comune. Il progetto si inserisce in una campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi promossa da Udito Italia, giunta nel 2024 alla sua XV edizione.

L’iniziativa è in programma in più di 30 piazze italiane ed è articolata in cinque domeniche, dal 29 settembre al 27 ottobre 2024. L’obiettivo è accendere i riflettori sull’importanza della salute uditiva. È sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute e si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari e volontari. Un’intera giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio un senso così importante come l’udito, cercando di prendersene cura e comprendendo l’importanza della prevenzione.

Domenica 13 ottobre, in piazza San Fedele a Como, ad accogliere i cittadini c’è l’equipe medica coordinata dal professor Paolo Battaglia, direttore Otorinolaringoiatria Asst Lariana con il professor Mario Turri Zanoni, specialista in Otorinolaringoiatria Asst Lariana, con la collaborazione della Croce Azzurra e dei volontari ABIO.