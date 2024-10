Un Giro di Lombardia revisionato “last minute” a causa del maltempo. Per l’esondazione del lago di Como l’arrivo non sarà più in piazza Cavour, ma in viale Cavallotti, quindi con una impegnativa curva a destra che i concorrenti dovranno affrontare a poche centinaia di metri dal traguardo. Ma non soltanto. Al chilometro 37.5 – in provincia di Bergamo – la corsa, superato il centro abitato di Cene, girerà verso Albino, e non verso Gazzaniga come da percorso originale, per affrontare da Nembro l’ascesa del Selvino che sostituirà il Passo di Ganda. Il tracciato inizialmente previsto verrà ripreso al 57° chilometro subito dopo lo scollinamento del Selvino.

Il tracciato sarà dunque di 255 chilometri. Osservando la nuova cronotabella, si nota uno spostamento di 10-15 minuti in più rispetto a quella originaria. La partenza sarà dunque da Bergamo alle 10.35. A seconda della media tenuta dai corridori, l’ingresso in provincia di Como, ad Asso, sarà fra le 14.36 e le 15.04. Ipotizzando una velocità di circa 40 chilometri orari, questi saranno gli orari del passaggi nel territorio comasco: Barni (14.58), Madonna del Ghisallo (15.04), Civenna (15.06), Regatola (15.15), Nesso (15.32), Zelbio (15.54), Pian del Tivano (16.02), Colma di Sormano (16.09), Sormano (16.15), Asso (16.22), Canzo (16.24), Albese con Cassano (16.39), Tavernerio (16.43), via Borgovico-Como (16.50), San Fermo della Battaglia (16.57), Monte Olimpino (16.59), arrivo in via Cavallotti (17.03).

Le strade, come sempre, saranno chiuse con largo anticipo. Si consigli di muoversi per tempo, specie se si intende andare in punti gettonati come il Ghisallo e la Colma di Sormano. La strada di Pian del Tivano, peraltro, alle 17.38 verrà poi chiusa per consentire il passaggio – sullo stesso tracciato – della prova speciale del Rally di Como. Quindi chi sarà in zona, e non sarà interessato all’evento automobilistico, subito dopo il transito della vettura di fine corsa dovrà andare via celermente. Nel pomeriggio, per quanto possibile, se non strettamente necessario, è meglio evitare di recarsi a Como. Anche in questo caso, per chi invece non vuole perdersi la gara, il consiglio è di arrivare in anticipo in città.

Da un punto di vista strettamente sportivo, da segnalare la defezione dell’ultima ora dello sloveno Primoz Roglic, che nei giorni scorsi risultava tra gli iscritti. Non al meglio della condizione, ha preferito chiudere in anticipo la sua stagione ed evitare di partecipare ad una gara molto dura come il “Lombardia”.