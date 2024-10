Incidente mortale oggi poco dopo le 9.30 a Magadino, frazione di Gambarogno, in Canton Ticino. Secondo quanto ricostruito, un 58enne svizzero domiciliato nel Locarnese stava guidando sulla strada cantonale in direzione di San Nazzaro quando, per cause da accertare – tra le ipotesi ci sarebbe un malore -, ha perso il controllo dell’auto, andando prima ad urtare un veicolo a lato della strada, per poi terminare la sua corsa in un riale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, i pompieri di Gambarogno nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver cercato di rianimare il 58enne, ne hanno constatato la morte.