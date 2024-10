Pronti via. E’ il weekend del Rally Aci Como Villa d’Este. La gara si disputa sabato e domenica sul territorio lariano. La giornata di oggi è stata caratterizzata dalle ricognizioni con vetture di serie sulle prove speciali e, a Lariofiere, l’apertura del centro accrediti e del parco assistenza e le prime verifiche sportive e tecniche.

Partenza da Erba sabato 12 ottobre ore 18, arrivo domenica 13 ottobre ore 16.30 a Como, nella centrale piazza Cavour. I tratti cronometrati saranno fra Triangolo Lariano, Valle Intelvi e Val Cavargna. La giornata di sabato sarà aperta dal test delle vetture a Barni a partire dalle ore 9. Poi, dopo il via da Lariofiere, la disputa delle prime prove speciali “Pian del Tivano”, alle 18.38 e alle 22 e “Bellagio”, alle 19.34 e alle 22.56.

Il giorno successivo i tratti cronometrati saranno fra Valle Intelvi (alle 10.14 e alle 13.54) e Val Cavargna (alle 10.59 e alle 14.19), con la chiusura in piazza Cavour a Como alle 16.30 e la cerimonia di premiazione.

Espansione Tv seguirà le fasi salienti dell’evento in diretta. Al sabato partenza e riordino a Lariofiere a Erba; appuntamento, quindi dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21. Alla domenica verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Cavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour. Espansione Tv sarà in diretta dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

Nell’ambito delle iniziative legate al rally, l’Automobile Club di Como ha organizzato due eventi collaterali che mirano a promuovere la sicurezza stradale e l’adozione di una mobilità sostenibile. A Erba sono state inaugurate le prime colonnine di ricarica dei veicoli elettrici; a Lariofiere è stato proposto un corso di guida sicura in collaborazione con il Provveditorato agli Studi della provincia di Como. Un evento per circa 120 studenti delle scuole superiori, provenienti dagli istituti Romagnosi di Erba e Pascoli di Como. L’incontro ha previsto sia la sessione teorica che la sessione pratica, con l’obiettivo di educare i giovani sui temi fondamentali della sicurezza stradale.

La chiusura delle strade

BARNI (Shakedown)

Sabato 12 ottobre dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 11.15 alle ore 13.45 a Barni chiuso il tratto da via Andreoletti, poi via Madonnina, fino a bivio per il ristorante “Madonnina”

PROVA SPECIALE PIAN DEL TIVANO

Sabato 12 ottobre dalle ore 17.38 alle ore 20.40 e dalle ore 21 alle ore 24 chiuderà la strada di Pian del Tivano, nel Triangolo Lariano. I comuni interessati sono Sormano, Zelbio, Veleso e Nesso. Il tratto bloccato va dall’altezza del bivio per il Muro di Sormano fino a Nesso (altezza prime case, civico 70B).

PROVA SPECIALE BELLAGIO

Sabato 12 ottobre dalle ore 18.19 alle ore 21.36 e dalle ore 21.56 alle ore 00.56 nel comune di Bellagio sarà bloccata la strada che porta dal paese fino a Piano Rancio e poi, in discesa, fino al Colle del Ghisallo.

Chiusura, quindi, per la Provinciale 41 al Bivio Scegola (civico 172, via Vallassina) fino al bivio che scendendo da Pian Rancio si immette sulla strada davanti al Santuario del Ghisallo, in comune di Magreglio.

PROVA SPECIALE ALPE GRANDE (VALLE INTELVI)

Domenica 13 ottobre dalle ore 8.44 alle ore 12.14 e dalle ore 12.34 alle ore 15.34 sarà chiusa la strada che collega i comuni di Cerano d’Intelvi, Casasco d’Intelvi,

Castiglione d’Intelvi. Partenza dalla frazione di Veglio e traguardo in zona “Osteria dell’Alpe”.

PROVA SPECIALE VAL CAVARGNA

Domenica 13 ottobre dalle ore 9.29 alle ore 12.59 e dalle ore 13.19 alle ore 16.19 sarà chiusa la provinciale 11, subito dopo la frazione Molzano, fino a San Bartolomeo Val Cavargna (provinciale 10 fino al bivio con via Panoramica). I comuni interessati dal passaggio della gara sono Corrido, Val Rezzo, Cavargna, San

Nazzaro Val Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna.