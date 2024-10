Si apre il primo G7 per l’inclusione e le disabilità. L’evento si terrà la prossima settimana in Umbria, dal 14 al 16 ottobre, e saranno tre giorni di grandi lavori. Molti i relatori che interverranno nel corso del G7, fino all’incontro con papa Francesco in Vaticano. L’obiettivo è rimettere al centro delle agende di tutti i Paesi i temi dell’inclusione e della disabilità, garantendo l’accessibilità universale, e la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica.

Lo stesso Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presentato ai nostri microfoni l’iniziativa: “Saranno tre giorni molto importanti per l’Italia. Inizieremo ad Assisi il giorno 14 con una giornata dedicata all’accoglienza delle delegazioni ministeriali. Nella piazza li accoglieremo con un grande palco dove suoneranno più di 90 ragazzi, di cui 50 con disabilità, e suoneranno gli inni nazionali di tutti i ministri presenti. Ci saranno i ministri del G7, più l’Europa, più i ministri di Kenya, della Tunisia, del Sudafrica e del Vietnam. Sarà un momento partecipato, per dimostrare la concretezza del nostro Paese e l’impegno della condivisione, in un luogo come quello di Assisi che evoca molto. Evoca pace, condivisione e soprattutto un momento di riflessione”.