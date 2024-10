Diciotto posti di blocco e duecento persone controllate nelle ultime 24 ore dalla polizia di Stato a Como. Gli agenti hanno intensificato i controlli, in un fine settimana caratterizzato da grandi eventi in programma in città e sul territorio provinciale, con la previsione di migliaia di presenze. Una segnalazione tramite la App YouPol ha permesso di recuperare uno scooter rubato.

Gli agenti della questura di Como hanno effettuato posti di controllo nei punti strategici delle città e lungo le principali vie di entrata e uscita nel capoluogo lariano. In 24 ore, la centrale operativa ha gestito 74 chiamate di emergenza. In 20 casi è stato necessario l’intervento delle volanti. Sono stati fermati e controllati 130 veicoli e identificate 204 persone. Cinque le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada,

Durante i controlli, grazie a una segnalazione di un cittadino tramite l’applicazione della polizia, che consente anche di inviare in forma anonima denunce e materiale video, gli agenti hanno recuperato, abbandonato in una strada secondaria di Lipomo, uno scooter risultato rubato. Il proprietario aveva denunciato il furto del mezzo nei giorni scorsi in via Bellinzona a Ponte Chiasso. Il mezzo è stato restituito.

I controlli degli agenti della polizia di Stato proseguiranno anche nelle prossime ore, con una presenza intensificata in città e nelle zone circostanti.