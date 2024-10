Scale di accesso alla scuola Parini di via Gramsci a Como ancora inagibili e transennate, e probabilmente lo saranno ancora per molto. I tempi per vedere sistemato l’ingresso della scuola media – sbarrato da oltre due anni, precisamente dal marzo del 2022 – sono infatti tutt’altro che brevi.

A dettare ancora una volta i tempi dell’operazione è stato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese: “Tempi lunghi, deve ripartire l’intera procedura – ha detto il primo cittadino – In fase di progettazione non sono stati eseguiti i lavori in maniera corretta. E’ nata una complicazione e quindi deve ripartire tutto l’iter”.

Poi sulle tempistiche: “Non mi aspetto che l’ingresso possa essere concluso prima di sei mesi, ed è una previsione ottimistica. All’inizio del prossimo anno scolastico spero che l’iter possa essere chiuso”, ha detto Rapinese.

Gli interventi annunciati più volte non sono di fatto mai partiti. Intanto nei mesi scorsi l’amministrazione – dopo un sopralluogo da parte dei tecnici – aveva evidenziato nuove lesioni avviando delle prove di carico sulla scalinata di ingresso della scuola. Nella relazione relativa al sopralluogo effettuato lo scorso 4 marzo venivano rilevate deformazioni della soletta e ancora “grave deterioramento e situazione di instabilità con conseguenti rischi per chi percorre le scale pedonali”.