Code e traffico sulla Lariana, i residenti dovranno rassegnarsi. Il Comune di Como alza bandiera bianca: “Al momento non ci sono soluzioni percorribili”.

I problemi alla viabilità in particolare nel tratto da Blevio a Como sono all’ordine del giorno. In prefettura nei mesi scorsi era stato convocato un vertice con il sindaco del capoluogo lariano e i primi cittadini dei paesi da Torno a Bellagio. Tra le ipotesi emerse dalla riunione la creazione di un semaforo con i sensori per i mezzi ingombranti e modifiche alla segnaletica per rendere più scorrevole il traffico in via Torno, all’imbocco della Lariana, e ancora lo spostamento della stazione dei bus da piazza Matteotti.