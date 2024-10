A Cantù fino alle ore 12 di giovedì 24 ottobre è possibile presentare domanda per l’assegnazione del contrassegno annuale per le aree di sosta, a titolo oneroso, riservato ai veicoli privati dei residenti per l’anno 2025.

Queste le modalità di presentazione della domanda:

-Via e-mail all’indirizzo segreteria@canturinaservizi.it

-Consegnandola nella sede di via Vittorio Veneto 10 a Cantù, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per maggiori informazioni contattare il numero 031.3512132.