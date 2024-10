Il Rally Aci Como Villa d’Este 2024 ha per ora una dominatore assoluto, Alessandro Re. Il pilota comasco, in coppia con Marco Vozzo su Volkswagen Polo, ha sempre conquistato il primo posto nelle prove speciali finora disputate della gara e ha chiuso al comando dopo la prima giornata. I primi quattro tratti cronometrati sono stati nel Triangolo Lariano, con due passaggi sui percorsi “Pian del Tivano” e “Bellagio”.

Re e Vozzo hanno 24” di vantaggio sui secondi, Corrado Fontana e Nicola Arena, su Hyundai Wrc. Nelle prove di domenica il comasco proverà comunque a fare la differenza facendo valere l’esperienza e la potenza della Wrc, per cui la bagarre. Nella mischia, a 2.9″ da Fontana si è buttato anche Luca Rossetti, al debutto sulla Toyota Gr Yaris con Nicolò Gonella. Nonostante i pochi chilometri il campione pordenonese sembra aver trovato subito il feeling giusto.

Già più staccati poi gli inseguitori dal 4° posto in poi, con Marco Silva e Giovanni Pina che stanno duellando prova dopo prova con l’equipaggio della famiglia Mauri, Maurizio e Federica. Entrambi su Skoda i driver esperti si sono passati e ripassati, con Silva che ora ha un vantaggio sul 5° posto di 1”2. A seguito di un testacoda ha poi perso quasi 30″ Simone Miele, protagonista del Trofeo Italiano Rally che con Luca Beltrame su altra Skoda Fabia Rr ora è costretto a seguire da lontanto. Rientrano poi nelle prime 10 posizioni momentanee del rally comasco Varisto-Belfiore, Vescovi-Guzzi, Menegatti-Rutigliano e Paleari-Bozzo.

Domenica poi gli equipaggi rimasti si scontreranno su altri quattro tratti cronometrati, con la ripetizione della “Alpe Grande” (7,2 chilometri da affrontare alle 10.14 ed alle 13.34) e della classica “Val Cavargna” ma accorciata a 13 chilometri, che dopo il primo giro alle 10:59 chiuderà il Trofeo Italiano Rally alle 14.19. L’arrivo finale nel cuore di Como è poi previsto per le 16:30, per festeggiare i vincitori dell’ultimo round stagionale.

Espansione Tv seguirà le fasi salienti dell’evento in diretta. Oggi verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Cavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour. Il rally sarà su Etv dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

La Hyundai Wrc di Fontana-Arena

La Toyota di Rossetti e Gonella