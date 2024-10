Una esercitazione in vista del probabile arrivo in Canton Ticino della pesta suina, sempre più diffusa nel Nord Italia. Le autorità cantonali hanno avviato da tempo – in collaborazione con tutti gli enti coinvolti nella gestione operativa – le attività di informazione, di sensibilizzazione e di preparazione, in vista del momento in cui questa patologia sarà rilevata anche sul nostro territorio.

Con lo stesso obiettivo, l’Ufficio del veterinario cantonale e la Sezione del militare e della protezione della popolazione organizzano un’esercitazione, giovedì 17 ottobre, nella regione del Luganese. Il programma prevede di simulare due scenari: la presenza della malattia all’interno di un allevamento di suini e la scoperta di cinghiali infetti in una zona boschiva. Per questa seconda parte dei lavori – che si svolgerà nella zona dell’Oratorio di San Rocco a Porza – saranno appositamente collocate alcune carcasse di cinghiale (non contagiose e prive di virus).

In accordo con le autorità comunali, la cittadinanza di Porza, Vezia, Savosa e Comano è stata informata mediante una lettera. Nella zona interessata verrà inoltre collocata una segnaletica specifica per ricordare in particolare l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio.

Le autorità cantonali colgono l’occasione per ricordare le raccomandazioni di comportamento, valide su tutto il territorio cantonale, per evitare la diffusione della peste suina africana in Ticino. Non foraggiare gli animali selvatici; non abbandonare resti di cibo nell’ambiente; smaltire tutti i resti di cibo in modo che siano inaccessibili ai cinghiali; al rientro da una regione colpita dalla peste suina, non portare con sé prodotti a base di carne suina (maiale o cinghiale) o trofei di caccia. Inoltre che in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale, o in presenza di un animale selvatico che manifesta comportamenti anomali o infortuni, è necessario memorizzare il luogo dell’avvistamento, scattare fotografie e contattare l’Ufficio del veterinario cantonale attraverso l’indirizzo di posta elettronica pestesuina@ti.ch.