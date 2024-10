Colpo di scena al Rally Aci Como Villa d’Este 2024. Alessandro Re e Marco Vozzo, che avevano chiuso primi, sono stati squalificati. La vittoria va a Corrado Fontana e Nicola Arena. Alle verifiche tecniche post gara disposte d’ufficio – come specifica il comunicato dei commissari sportivi – sono state riscontrate irregolarità che riguardano flangia e sistema di canalizzazione dell’aria.

“Non ho nulla da obiettare – ha dichiarato Alessandro Re ai commissari sportivi – Prendo atto dell’esito comunicato. Mi scuso dell’accaduto, purtroppo non seguo tutte le questioni tecniche che riguardano la vettura. Non so come mai questi particolari siano finiti sull’auto”.

La nuova classifica

Cambia dunque la classifica finale della gara. Vincono dunque Corrado Fontana e Nicola Arena, su Hyundai Wrc. Per Fontana è la vittoria della stella, la decima in quella che per lui è la gara di casa, anche sicuramente avrebbe preferito festeggiare in maniera differente. Secondo posto per Luca Rossetti e Nicolò Gonella, su Toyota Yaris. Salgono sul terzo gradino del podio Marco Silva e Giovanni Pina su una Skoda Rs. Per loro, con questo piazzamento, quarto posto nella classifica generale del Trofeo Italiano Rally e primo in quella riservata agli Over 55.

Cogliendo invece la quarta posizione in gara Simone Miele, con Luca Beltrame pure su Skoda Rs, ha invece confermato il terzo posto nella classifica conclusiva della serie tricolore. Quinto piazzamento per Maurizio Mauri con Federica Mauri , padre e figlia, in gara con una Skoda e molto continui ad alto livello. Dietro di loro Gianluca Varisto con Romano Belfiore, sesti al traguardo su altra Fabia, seguiti da Paolo Menegatti affiancato da Nicola Rutigliano sempre su Skoda, da Gianluca Luchi con Roberto Riva e da Nicholas Cianfanelli con Jacopo Innocenti. A chiudere le prime 10 posizioni, dopo l’esclusione di Re, sono saliti i lariani Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli.

Luca Rossetti e Nicolò Gonella, secondi classificati nella gara comasca

La Skoda Fabia di Marco Silva e Gianni Pina

Quarta piazza finale per Simone Miele e Luca Beltrame